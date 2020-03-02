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Выбор читателей за 1 марта

Выбор читателей за 1 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 1 марта.

В Приамурье ищут пропавшую девушку-подростка

В Амурской области разыскивают пропавшую Татьяну Волгунцову 2005 года рождения. Об этом в Инстаграме сообщил поисково-спасательный отряд «Гром».

Любовь Успенская приветствовала со сцены в Благовещенске Приморский край

В Благовещенске прошел концерт Любови Успенской. До концерта по обсуждениям в гардеробе было понятно одно: все в курсе ее дел, и все пришли посмотреть на героиню последних новостей шоу-бизнеса. Она и не подкачала.

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Ее подозревают во взяточничестве в особо крупном размере.

Папа Римский заразился коронавирусом

У Папы Римского Франциска и двух его помощников выявили коронавирус. Все трое находятся в карантине. В Италии быстро увеличивается количество заболевших этой инфекцией.

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#Обзор #интернет #СМИ

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