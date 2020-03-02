Гороскоп 2 марта: Львам необходим отдых, а Водолеи близки к исполнению мечты

Восход Солнца: 07:10

Заход Солнца: 18:13

Солнце в Рыбах.

Овен. Неблагоприятный день для обращения к начальству или в общественные учреждения, смены работы или принятия важных решений. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Не поддавайтесь на провокации.

Телец. Начало недели чревато пессимистическим настроением и даже депрессией. Лучше не сосредотачиваться на этом состоянии, а посвятить день решению материальных проблем и всему тому, что связано с домом. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Не пытайтесь утвердить свою правоту любой ценой, иначе Вам не удастся реализовать стремление к гармонии в семье.

Близнецы. Этот день может заставить многих сильно волноваться и тревожиться. Сегодня вполне возможны серьезные перемены в личной жизни, связанные с новыми знакомствами и разрывом прежних связей. В любом случае, не забывайте о тех, кто помогал Вам в жизни.

Рак. Пассивный день. У вас может появиться ощущение вялости, усталости. Чрезмерные нагрузки могут вконец Вас измотать. Сбавьте деловую активность, иначе возможно возникновение серьезного заболевания. Вам необходим продолжительный отдых.

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Лев. Сегодня Вас ожидают конфликты, но не следует сильно в них углубляться: это всегда чревато нежелательными последствиями. Не исключено, что придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких или старых знакомых. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет Вам на пользу.

Дева. У Дев завидная уверенность в собственных силах - Вы успеете многое сделать. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопления имущества, вкладывание денег. Возможно, необходимо хорошенько подготовиться к осуществлению своих планов на ближайшую неделю.

Весы. Крайне неблагоприятный день, связанный с обманами, клеветой, преследованиями. Регрессивное движение Меркурия указывает на вероятность финансовых потерь или других неудач в сфере профессиональной деятельности. Не исключены скрытые ловушки, поставленные вашими недругами.

Скорпион. Возрастают творческие способности, интуиция, жизненный потенциал. Улучшаются супружеские отношения. Возможны проблемы с дальним окружением: соседями, дальними родственниками. Все благополучно разрешится, если Вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира.

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Стрелец. Не исключено, что сегодня Вы сможете реализовать идеи и планы предыдущей недели. Благоприятный день для торговых сделок и рискованных предприятий. Рассчитывайте на помощь друзей и влиятельных покровителей – умение убеждать союзников в своей правоте приведет к успеху. Ваше обаяние и энергичность будут возрастать, что позволит вам преодолеть все испытания и преграды на своем пути.

Козерог. Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность, амбициозность, тщеславие. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание.

Водолей. Жизненный потенциал начнет повышаться. Уверенность в своих силах и способность повести за собой единомышленников помогут Вам стать хозяином положения. Звезды утверждают, что у Вас появится шанс использовать все свои возможности для достижения заветной мечты.

Рыбы. Критический день. Сегодня лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как близкие потребуют от Вас максимальной отдачи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев