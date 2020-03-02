Гороскоп 2 – 8 марта: Стрельцов ждет прибыль, у Скорпионов много работы

Общий астрологический прогноз на неделю с 2 по 8 для всех знаков Зодиака.

Овен. В начале недели Овны будут подвержены инфекционным заболеваниям дыхательных путей. Опасайтесь сквозняков, простуд, одевайтесь по погоде, ибо переохлаждение может спровоцировать болезни.

Телец. На этой неделе Вы, скорее всего, в полной мере прочувствуете приближение Нового года и будете вести себя очень эмоционально и даже по-детски.

Близнецы. Партнеры предъявят к Вам какие-то претензии, и трудно сказать, насколько они будут справедливыми, ведь у каждого своя правда. Во всяком случае, Вы наверняка решите не делать никаких окончательных выводов и спустите ситуацию на тормозах по принципу: «Поживем – увидим». Вторая половина недели хороша для поездок ознакомительного и познавательного характера и всяческих экскурсий.

Рак. Главной темой недели окажется работа за рубежом (или в интернете) для тех, кто связан с такими делами. Неделя подходит для избавления от дурных привычек: чрезмерного питания, курения, алкоголя.

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Лев. Звезды рекомендуют Льву идти по пути наименьшего сопротивления, чтобы не навлечь на себя неприятности. Немало грустных моментов придется пережить в личной сфере. Если понимаете, что во многом виноваты Вы сами, то лучше извинитесь.

Дева. Избегайте конфликтов как дома, так и на работе – они Вам ни к чему. При желании можно внести изменения в домашний интерьер. Ваши домашние оценят новшества и скажут Вам спасибо.

Весы. В своих речах Вы чаще, чем обычно, искажаете истину – не ради выгоды, не ради красного словца, а ради желания сделать диалог более захватывающим и эмоциональным. Будьте осторожны, некоторые могут перепроверить ваши слова и это выльется в небольшую ссору.

Скорпион. Скорпионы чувствуют в себе много сил для работы. И все, что Вы будете делать на этой неделе, будет оправданно, а все ваши старания вознаграждены. Поэтому не потрудиться на славу на этой неделе станет просто преступлением.

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Стрелец. В первой половине недели возможно получение прибыли, заключенные в эти дни сделки обещают быть успешными. Ближе к выходным есть шанс найти новую работу или подняться по карьерной лестнице в прежнем коллективе.

Козерог. Козерогам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить в семейной обстановке, в уюте и тепле, среди близких людей. Наверняка Вам захочется украсить дом какой-нибудь красивой вещицей.

Водолей. Вас станет больше заботить собственная внешность. Конечно, путей самосовершенствования много. На чем бы Вы ни остановилась: перманентный макияж, косметические процедуры, наращивание ресниц — не забывайте о возможных побочных действиях и аллергических реакциях.

Рыбы. В течение этой недели немного повышен риск мелких травм и прочих неприятностей вне дома. Будьте осторожнее за рулем. Кроме этого, желательно устроить один два разгрузочных дня (по своему усмотрению), исключив жирное, острое и алкоголь. Также у Вас будет возможность сделать много полезного для дома и навестить кого-то из старших родственников. Ожидаются небольшие прибыли.

Астролог: Вальдемар Небоходцев