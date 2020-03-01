В праздник с головой: благовещенки порекомендовали всем провожать масленицу в народных костюмах

Элементы народного костюма: яркая кружевная юбка в пол и цветастый платок на голову — классический образ, который используют артисты на масленицу, решили примерить на себя и две благовещенки. В нарядах они отправились в самую гущу событий, чтобы ярче прочувствовать праздник. Опыт получился любопытным.

На проводах масленицы в Благовещенске было многолюдно — по оценкам организаторов, на площади Общественно-культурного центра собралось почти 8 000 человек. Из-за переноса места действия с площади Ленина концентрация народа выросла многократно. Многие просто не поехали на празднества, предполагая, что ни места для парковки автомобиля, ни свободы для «разгуляя» не будет. Но те, кто приехал за блинами и праздником — их получил.

Блины продавались по 50-70 и больше рублей, по словам организаторов две тысячи блинов продали, еще тысячу раздали.

В этом году помимо традиционных конкурсов было несколько необычных: бег в огромных ластах, кедах, лыжах, а также командные соревнования в «гусеницах».

Борьба за призы на масленичном столбе разыгралась нешуточная: за 7 коробочек поборолось 40 человек!

Уносили с праздника гуляющие не только блины, масленичные куклы, но и расписные скалки. Этот товар привезла ФКУ ИК-2 УФСИН. На скалках были шутливые надписи: «Лучшей в мире хозяйке», «Гони зарплату», «Палочка-встречалочка» и другие.

«Это уже подарки на 8 Марта! Наш сувенирный цех занимался выжиганием. Не надо беспокоиться, что надписи будут мешать раскатке теста: неровности мукой забьются, и все. Висит такая скалка-встречалка на кухне — красота же», — рассказал представитель Сергей Слепов.

На масленице было много актеров, певцов и танцоров, наряженных согласно масленичным традициям в яркие народные костюмы и цветастые платки. Праздничный дресс-код решили на себе попробовать две благовещенки. Результат получился неожиданный.

«У меня еще со студенчества лежала цветастая юбка в пол – когда-то шилась специально для участия в народных праздниках. Рука не поднималась выбросить, а тут знакомая мне предложила попробовать пойти на масленицу “с полным погружением”. Ощущения — не передать. В костюме, действительно, чувствуешь себя причастной к празднику, хочется петь и танцевать. И ребенок говорит, что мама красивая! Поэтому всем рекомендуем!» — поделилась Татьяна Михайленко.

Правда, далеко девушкам уйти не получалось: гуляющие на площади то и дело просили с ними сфотографироваться. В результате поход на масленицу превратился в одну большую фотосессию.

«Ой, в общем, если хотите почувствовать себя звездой — одевайтесь на масленицу, как положено!» — рассмеялась благовещенка.

Праздник продолжался больше двух часов и закончился, как положено, сожжением чучела Масленицы. Люди расходились с площадки еще часа два, столько же времени работали торговые лотки с блинами и разной снедью.

«Очень много народа, тесновато», — рассказала о празднике зрительница Валентина Федоровна.

«Хороший праздник, много народа. Было сложно с детьми», — отметила Жанна Толмачева.

«Блины вкусные! Выбрали с сыром и ветчиной, другой — с яблоком и курагой. Из-за толкотни удалось увидеть хорошо только масленичный столб», — рассказала Елена Коршунова.

«Понятно, что главную площадь закрыли, что делать - ремонт. Здесь скалку купили, в конкурсах участвовали. Очень понравилось! Каждый год ходим на масленицу, даже не представляем уже весны без этого!» — поделилась Людмила Мороз.

Видео - управление культуры администрации г. Благовещенска. Больше фото - в блоге Культпросвет.