В Приморье задержали злоумышленника, запустившего порно-ролик во время Масленицы

Подозреваемый в короткие сроки был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает управление МВД России по Приморскому краю.