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В Приморье задержали злоумышленника, запустившего порно-ролик во время Масленицы

В Приморье задержали злоумышленника, запустившего порно-ролик во время Масленицы
Фото: www.rbc.ru/

В Приморье заключен под стражу фигурант уголовного дела о незаконном обороте порнографических материалов. Молодой человек во время масленичных гуляний на центральной площади села Михайловка удаленно запустил на большой уличный экран порно-ролик.

Подозреваемый в короткие сроки был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает управление МВД России по Приморскому краю.

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Комментарии
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  • Stariy Lis

    Stariy Lis
    48 минут назад

    Дурачек пошутил так пошутил......на услоняк как минимум...

  • Аликанте

    Аликанте
    25 минут назад

    статья совсем не подходит

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