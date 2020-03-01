В сгоревшем дачном домике в Белогорске нашли мертвого мужчину
В Белогорске, в районе Автобата, 1 марта горел дачный домик. Сообщение о пожаре поступило утром, через 10 минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 4 в составе девяти человек и двух единиц техники прибыли на место. К этому времени строение горело открытым пламенем.
В течение шести минут открытое горение пожарные ликвидировали, не допустив распространения огня на соседние дачные домики.
На месте пожара найдено тело мужчины, оно направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.
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