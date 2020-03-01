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сегодня, 20:19 1

Папа Римский заразился коронавирусом

Папа Римский заразился коронавирусом
Фото: www.kommersant.ru/

У Папы Римского Франциска и двух его помощников выявили коронавирус. Об этом сообщает издание MCM News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Ранее в СМИ периодически появлялись фото и видео, где понтифик чихает, кашляет и сморкается. 1 марта стало известно, что Франциск и его помощники заболели коронавирусом.

В Италии, где сейчас бушует очаг коронавируса, 83-летний Папа Римский провел в четверг встречу с со своими прихожанами. Понтифик, не боясь заразиться, подходил вплотную к людям, подавал им руки и обнимался. По информации СМИ, всего за благословением к нему пришли около 12 тысяч человек.

Франциск никогда не отменял своих встреч с прихожанами, даже сейчас, когда вероятность распространения вируса в Италии особенно высока. Как стало известно, после мероприятия понтифик почувствовал недомогание, позже он не принял участие в запланированной литургии в базилике Сан-Джованни и отменил все запланированные групповые аудиенции.

Серьезность болезни Ватикан долгое время не уточнял, однако общественность беспокоилась за здоровье понтифика, ведь как известно, люди пожилого возраста перед заболеванием особенно уязвимы. Более того, Папа Римский в молодости лишился части легкого из-за осложнений перенесенного респираторного заболеваний, так что здоровье понтифика особенно хрупко перед опасным вирусом.

Франциска и его помощников поместили в карантин, они получают необходимую медицинскую помощь.

Тем временем число заражённых коронавирусом в Италии достигло 1 049 человек. CoVID-19 унёс жизни 29 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По его словам, из общего числа заражённых более 50 % находятся в домашней изоляции: у них либо нет симптомов, либо они лёгкие и нет необходимости госпитализации, пишет Life.ru.

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#здоровье #коронавирус в Китае #религия

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    2 минуты назад

    Надо срочно попросить папу приехать в Благу, разобраться за костел.

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