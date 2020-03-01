Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает налоговый вычет при покупке российского автомобиля. Такую инициативу предложили депутаты «Справедливой России».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, депутаты предлагают предусмотреть налоговый вычет по НДФЛ в размере 10 % при покупке автомобиля российского производства. Однако в тексте уточняется, что его стоимость не должна составлять более миллиона рублей. Депутаты подчеркивают, что размер налогового вычета не будет превышать 100 тысяч рублей, чтобы сгладить эффект, который окажет законопроект на региональные и местные бюджеты, куда зачисляются поступления от НДФЛ.

Авторы законопроекта считают, что такая мера поможет людям с невысокими доходами. «Предлагаемые законопроектом меры также имеют важное социальное значение, поскольку позволяют сохранить часть вложенных в покупку недорогого автомобиля средств», — говорится в пояснительной записке.

В заключении правительства РФ сказано, что кабмин не поддерживает законопроект, поскольку такая мера для развития рынка российских автомобилей не обоснована, пишет URA.RU.