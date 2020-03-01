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Монастыри Приамурья приглашают паломников на первую седмицу Великого поста

Монастыри Приамурья приглашают паломников на первую седмицу Великого поста
Фото: pokrov-mkk.ru/

Свято-Троицкий мужской, Крестовоздвиженский и Среднебельский женские монастыри приглашают паломников провести в обителях первую седмицу Великого поста. Там каждый может полностью посвятить себя духовному обновлению и молитвенному общению с Богом.

Предваряющий праздник Светлого Христова Воскресения Великий Пост – это время молитвы, самосовершенствования и покаяния, которое требует сосредоточения и духовного труда. Первая седмица Великого поста (2-8 марта) отличается особой строгостью, сообщается на сайте Благовещенской епархии.

Свято-Троицкий епархиальный мужской монастырь расположен в Ивановском районе вблизи села Троицкое. На территории, помимо действующего храма и строящегося собора, размещаются техническая, свечная и скульптурная мастерские, где по благословению настоятеля можно потрудиться. Для проживания предоставляется гостиница. За дополнительной информацией можно обратиться к и.о. наместника Свято-Троицкого епархиального мужского монастыря иеромонаху Корнилию (Жадову). Телефон: 8-924-682-11-62.

Крестовоздвиженский епархиальный женский монастырь расположен неподалёку от села Егорьевка Благовещенского района. В храме монастыря в числе прочих святынь находится частица Креста, на котором был распят Иисус Христос. Неподалёку от обители расположен источник, освященный в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». За дополнительной информацией можно обратиться к настоятельнице Крестовоздвиженского епархиального женского монастыря игумении Виктории (Теляковой). Телефон: 8-914-582-06-48.

Среднебельский епархиальный женский монастырь в честь Албазинской иконы Божией Матери «Слово плоть Бысть» расположен в селе Среднебелое Ивановского района. В храме находятся частицы мощей святого пророка Иоанна Предтечи и великомученицы Анастасии Узорешительницы. Налажена работа мастерских. За дополнительной информацией можно обратиться к настоятельнице Среднебельского епархиального женского монастыря в честь Албазинской иконы Божией Матери «Слово плоть Бысть» игумении Данииле (Мясниковой). Телефон: 8-929-477-46-12.

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#религия

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