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сегодня, 17:29 0

Более половины заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

Более половины заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели
Фото: Global Look Press

Более половины заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в КНР уже выписаны из больниц в связи с выздоровлением. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Количество подтвержденных случаев заражения в материковом Китае на настоящий момент составляет 79 824 человека, излечились и уже выписаны из больниц – 41 625 человек. Доля выздоровевших превысила 52 % от общего числа заболевших. Еще 32 949 человек остаются на лечении.

В ставшей очагом эпидемии провинции Хубэй выявлено 66 907 случаев заражения коронавирусом, 2 761 человек скончался. Показатель смертности составил 4,12 %. На остальной территории материкового Китая зарегистрировано 12 917 случаев заражения, в том числе 109 с летальным исходом. Смертность составила 0,84 %.

Эпидемиологическая ситуация в КНР улучшается, сообщает Федеральное агентство новостей. За минувшие сутки в стране выявлены 573 новых случая заражения, в том числе три случая за пределами провинции Хубэй. Погибли 35 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце декабря прошлого года. Количество заболевших COVID-19 в мире к настоящему моменту превысило 85 тысяч человек.

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#коронавирус в Китае

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