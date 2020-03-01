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На праздновании Масленицы благовещенцам раздали почти тысячу блинов

На праздновании Масленицы благовещенцам раздали почти тысячу блинов

1 марта в Благовещенске прошли проводы зимы. На городской Масленице раздали почти 1 000 блинов, еще 2 000 раскупили в торговых точках. В этом году праздник организовали около Общественно-культурного центра, а не на площади Ленина, которую закрывают на реконструкцию.

Традиционные гулянья начались с конкурса масленичных поездов. В этом году в нем приняли участие более 20 команд — порядка 600 представителей школ, детских садов, а также творческих коллективов города. Нарядные команды с масленичными куклами в руках проследовали вдоль площади ОКЦ, демонстрируя всем присутствующим разнообразные творческие номера.

Параллельно на площадке возле ОКЦ горожане могли принять участие в традиционной забаве «Масленичный столб». Борьба шла за семь призов, закрепленных на самом верху шестиметрового столба. Всего принять участие в забаве пожелали более 40 человек, первые шесть участников с первого раза сняли по заветному подарку, а за седьмой пришлось побороться.

Также все желающие могли состязаться в распиливании бревен, рубке дров, боях подушками, перетягивании каната, поднятии гирь. Кроме того, можно было примерить казачьи костюмы, принять участие в народных казачьих забавах и посмотреть выступление театральных и вокальных коллективов города.

В этом году организаторы приготовили для жителей и гостей Благовещенска несколько абсолютно новых забав: бега в огромных ластах, кедах, лыжах, а также командные состязания в «гусеницах».

Самые маленькие благовещенцы на празднике также смогли найти занятие по душе. На площадке «Заиграйка» они участвовали в различных эстафетах, а также почувствовали себя настоящими актерами, сыграв в кукольном мини-спектакле «Балаганчик из чемоданчика».

Горожане угощались горячим чаем и блинами на различных точках общепита. Также все желающие могли оставить записки о своих печалях и невзгодах в карманах масленичного чучела, сжиганием которого и завершились масштабные гулянья.

«Сегодня традиционные масленичные гулянья впервые прошли на площадке возле Общественно-культурного центра, как мы увидели, этой территории оказалось достаточно, чтобы все присутствующие смогли найти себе забаву по душе. Очень многие пришли на праздник со своими детьми, внуками и с удовольствием стали участниками всех мероприятий, которые предложили организаторы. Думаю, традиционные проводы зимы удались», — оценила праздник мэр города Благовещенска Валентина Калита.

Проводы зимы состоялись и в других районах амурской столицы. Так, в парке Дружбы горожане закружились в масленичном хороводе, жители сел Белогорье и Плодопитомник катались на лошадях, участвовали в подвижных играх и угощались блинами, сообщает мэрия города.

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#праздники

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Комментарии
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  • dance

    dance
    36 минут назад

    Маловато....

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    31 минута назад

    Чёта мала. СкупердяиТам такая толпа была жаждущих блинца. Изголодался народ

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