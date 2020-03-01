Россиян призвали максимально ограничить выезд за рубеж

Россиянам рекомендуется максимально ограничить поездки в другие страны, чтобы избежать заражения коронавирусом COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что случаи заражения с разной интенсивностью распространения подтверждены в 46 странах .

«Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищёнными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из России», — сказала она в ответ на вопрос о способах защиты от инфицирования COVID-19.

Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали соблюдать базовые правила гигиены, избегать мест большого скопления людей и носить медицинскую маску.

«Так же как и при гриппе, надо соблюдать примерно одинаковые правила: держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня», — пояснила Попова.

При наличии каких-либо симптомов заболевания во избежание распространения инфекции следует вызвать врача на дом, пишет RT.