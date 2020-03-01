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сегодня, 15:57 1

Инвестиции в развитие ЗабЖД в 2020 году превысят 50 миллиардов рублей

Инвестиции в развитие ЗабЖД в 2020 году превысят 50 миллиардов рублей
Фото: забрабочий.рф

В 2020 году РЖД планирует направить на развитие Забайкальской железной дороги 51,6 миллиарда. Это на 43 % больше объема инвестиций 2019 года. Деньги направят на развитие инфраструктуры станций, реконструкцию пути и искусственных сооружений, обновление объектов энергоснабжения.

Всеми видами ремонта планируется обновить более 450 километров пути. Работы по реконструкции запланированы на станциях Карымская, Могоча, Пеньковая, Хилок, Чернышевск, Укурей в Забайкальском крае, Сковородино, Ту, Уруша, Белогорск, Екатеринославка в Амурской области.

В 2020 году намечено завершение электрификации участка Карымская – Забайкальск, реконструкция сортировочной системы станции Забайкальск.

Продолжится обновление локомотивного парка и развитие объектов локомотивного комплекса. В 2020 году планируется поступление 21 нового маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ, а также сдача в эксплуатацию пункта технического обслуживания локомотивов на станции Забайкальск и здания цеха эксплуатации эксплуатационного локомотивного депо Могоча.

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#транспорт

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