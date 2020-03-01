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В Белогорске участников Великой Отечественной войны угостили блинами с красной икрой

В Белогорске участников Великой Отечественной войны угостили блинами с красной икрой

1 марта Белогорск провожает зиму. Праздничные мероприятия с утра начались в разных районах города с участников Великой Отечественной войны. 22 ветеранов навестили юнармейцы, ученики кадетских классов, школьники. Они поздравили их с Масленицей и вручили масленичные наборы.

С идеей угостить ветеранов блинами вышел глава Белогорска Станислав Мелюков накануне. В числе первых гости пришли к ветерану Великой Отечественной войны Петру Александровичу Кононенко. Подарочный набор вручили учащиеся кадетского класса школы № 5.

«К Масленице отношусь очень хорошо, это народный праздник, древний, – сказал Петр Кононенко. – Сегодня первый день весны. Жизнь начинает бить ключом. Все расцветает, природа просыпается. Я в детстве не знал, как называются блины, мама обычно оладьи пекла. А после того, как побывал у тетушки, дома, маме говорил испеки мне, а что испеки не мог объяснить. Мама-то знала, как называется, а я нет… Я блины люблю, со сметаной, с медом люблю. Спасибо вам огромное за такие поздравления, неожиданно и очень приятно, что не забываете нас, ветеранов».

В числе гостинцев были не только блины, но и сметана, сливочное масло, амурский мед, красная икра. Все сформировано в красивые корзины. Учащиеся школы № 200 поздравили участницу Великой Отечественной войны Марию Завадскую песнями и плясками и также вручили масленичный набор.

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#администрация Белогорска #праздники

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