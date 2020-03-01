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сегодня, 14:54 1

В Приамурье приехал петербуржец, путешествующий по России автостопом

В Приамурье приехал петербуржец, путешествующий по России автостопом
Фото: m.vk.com/club188080613

В Амурскую область приехал житель Санкт-Петербурга Александр Пластков. Он совершает путешествие автостопом по России. Цель мужчины – побывать в каждом регионе страны.

Как рассказал Александр ИА «Амур.инфо», он стартовал из Санкт-Петербурга летом 2019 года, в пути он уже 8 месяцев. В Благовещенске путешественнику не удалось решить вопрос с ночлегом, поэтому пришлось ночевать на вокзале. Столицу Амурской области он покинет 2 марта и отправится в Еврейскую автономию.

Александр пояснил, что не боится путешествовать автостопом: «Для меня это нормально». В то же время он сказал, что раньше подобных масштабных поездок не совершал. Нехватка туристических впечатлений и подвигла мужчину отправиться в путь. На вопрос о том, что ему запомнилось и приглянулось в Благовещенске, петербуржец предпочел пока не отвечать.

Следить за приключениями Александра можно в Инстаграме: @plastkovaleksandr.

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#туризм

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