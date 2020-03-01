В Приамурье медведь «заборол» изюбря и прокусил фотоловушку

Фото: instagram.com/zapovednik_norskiy

Норский заповедник Амурской области опубликовал в Инстаграме необычные снимки. Одна из фотоловушек, которые используются для наблюдения за животным миром, пострадала от нападения медведя.

Всего на территории Норского заповедника работают три фотоловушки, еще две – на территории Орловского заказника. Есть и резервные – их устанавливают для фиксации нарушителей, которые без разрешения въезжают в заповедные места.

Чаще всего фотоловушки размещают возле подкормочных площадок и солонцов, куда часто приходят подкрепиться животные. В объектив камеры попадают кабаны, изюбри, сохатый и другие звери.

«Как говорят инспекторы, наблюдать за зверьем интересно. К примеру, не так давно в фотоловушку попала группа кабанов. Они поели из кормушки и пошли дальше по своим делам. А следом за ними – двое волков. На следующий день группа кабанчиков вновь появилась в полном составе, а за ними – опять волки, да еще и рысь начала слежку. Как думаете, чем закончилась история? Через пару дней кабанчики появились снова, но ни волков, ни рыси за ними уже не пришло. То ли рысь спугнула конкурентов, то ли кабаны оказались столь неуязвимыми», – сказано в сообщении заповедника.

Помогают фотоловушки также при учетах животных. Оборудование может долго работать автономно – почти два месяца без подзарядки. Иногда фотоловушки устанавливаются в местах гнездования птиц. Попасть в объектив камеры могут и нарушители.

Среди опубликованных Норским заповедником фотографий – с медведем и изюбрем. Косолапый «заборол» благородного оленя и прокусил фотоловушку зубами. На прокушенной камере осталась капля крови изюбря.