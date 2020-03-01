В выходные амурчан призывают к осторожности при движении

По прогнозу Амурского гидрометцентра, 1 марта местами на дорогах Амурской области и Благовещенска ожидается гололедица. ГУ МЧС России по региону напоминает автовладельцам правила безопасности. Главный совет – снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов.

Следует быть особенно аккуратным при нажатии на педаль тормоза в гололед. При управлении автомобилем, оснащенным системой АБС, компьютер сообщит вам, что следует разблокировать колеса, если при движении по льду произошла их блокировка. Однако не следует возлагать большие надежды на электронику, лучше справляться своими силами. Правило гласит, что на дороге, покрытой наледью, расстояние между автомобилями должно соответствовать скорости автомобиля, умноженной на два. Нужно соблюдать дистанцию.

Возле остановок общественного транспорта и перед светофорами от частых торможений образуются наледи, и амурчан призывают быть здесь особенно осторожными.

Следуя этим простым советам, можно обезопасить свое передвижение на автомобиле в гололед, сообщает пресс-служба ведомства.

Внимательными и осторожными в гололед следует быть и пешеходам. Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом – чуть наклонен вперед. Не держите руки в карманах в гололед. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой.

Старайтесь прокладывать маршрут подальше от проезжей части, от стен зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки. Носите малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, а перед выходом наступите в песок. Можно перед выходом натереть подошву наждачной бумагой. Передвигайтесь осторожно, ступая на всю подошву.

Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.

Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в сторону, так как это делают хоккеисты. Неудачное падение на спину чревато травмой позвоночника, а на вытянутые вперед руки – переломом плеча или запястья, поэтому постарайтесь сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.