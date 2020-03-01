Любовь Успенская приветствовала со сцены в Благовещенске Приморский край

В Благовещенске прошел концерт Любови Успенской. До концерта по обсуждениям в гардеробе было понятно одно: все в курсе ее дел, и все пришли посмотреть на героиню последних новостей шоу-бизнеса. Она и не подкачала.

Любовь Успенская или «пример того, как должна выглядеть современная пенсионерка», как ее называют некоторые таблоиды, появилась на сцене, выждав дамские 15 минут. Вышла в коротеньком серебристом комбинезончике-шортах и высоких черных ботфортах, сверкая стройными открытыми ножками — почти как Тина Тернер в свое время.

Исполнив первую песню-приветствие, певица сама обратилась к залу.

«Благовещенск! Давненько мы не были здесь. Я особенно рада начинать с этого города. Жизнь моя сейчас не сладкая. Травля журналистов не дает покоя. Самая лучшая медицина — песня, творчество. Спасибо за то, что не пожалели времени и денег!» — приложив руку к груди, призналась певица.

Кто-то начал кричать в поддержку: «Браво! Мы вас любим!»

«Я буду петь песни, которым сто лет. "Пропадаю я", "К единственному, нежному", "Горький шоколад"», — продолжила певица. И вдруг добавила: — А вы любите цыган? Надо запускать цыган, они делают настроение, и потом за праздник можно не волноваться!»

И в зал полился густой шансон, пронизанный местами ностальгическими и одновременно бесшабашными нотками эмигрантской доли — в 1978 году Любовь Успенская с мужем эмигрировала в США, где пела в русском ресторане «Садко».

Любовь Успенскую в гастролях сопровождает бэнд из 7 музыкантов. Певица заявила публике, что это они — настоящие звезды, однако, как главная звезда, она весь концерт держала парней в тонусе, то грозя пальцем одному, то торопя другого.

Представила певица еще одного участника концерта — участника проекта «Голос. Перезагрузка 7 сезон» Левана Кбилашвили. Леван исполнил две грузинских песни и сразу обезоружил всех таким колоритным вокалом, что влюбил весь зал, который то и дело кричал «браво».

«Мы не спали, — под всеобщий смех зрителей заявила Любовь Успенская, приобнимая 28-летнего певца. — Мы не спали, потому что долго добирались сюда».

Для второй части концерта Успенская успела переодеться и вышла в черном — тоже мини, с подбивкой из страусиных перьев. В этом наряде ее увидели подписчики в Инстаграме – она передала привет из Благовещенска. Подписчиков теперь миллион, о чем певица также не преминула сообщить.

Вместе с Леваном Успенская исполнила несколько песен, после чего продолжила солировать. Вечер напоминал разговор по душам — певица что-то рассказывала о своей жизни, делилась мыслями, зрители слушали. Правда, Благовещенску при этом не свезло в географии, Любовь Успенская почему-то вдруг поприветствовала со сцены Приморский край, зрители выдохнули на оговорку певицы: «Амурская область!»

Певица посетовала, что из-за коронавируса не сможет побывать в Китае. А так хотелось. В следующий раз обязательно.

Концерт продолжался почти два часа. Было много «браво», разговоров и задора. Все, что хотела пояснить о себе певица, она исполнила в последнем хите «Люба всегда права!» В целом зрители получили то, за чем пришли — любимый шансон, обновленную Успенскую и порцию новостей героини шоу-бизнеса — из первых уст.

Подробнее о концерте — в блоге Культпросвет.