Сложили полномочия председатель Зейского районного совета депутатов и первый замглавы Зейского района

В Зейском районном совете народных депутатов и администрации Зейского района произошли кадровые изменения. Сложили свои полномочия председатель райсовета Андрей Гибадуллин и первый заместитель главы Зейского района Максим Винтман.

«(…) состоялась очередная сессия районного совета, на которой были озвучены кадровые изменения как в депутатском корпусе, так и в администрации Зейского района. По собственному желанию председатель райсовета Андрей Гибадуллин сложил с себя полномочия, первый заместитель главы Зейского района Максим Винтман тоже покинул пост по собственному желанию. Глава Зейского района Дмитрий Василенко представил нового зама. Со 2 марта правой рукой главы станет Владимир Хан-Ен», – сказано в сообщении в Инстаграме издания «Зейский вестник».

Андрей Гибадуллин в беседе с ИА «Амур.инфо» подтвердил информацию: «Действительно, я сложил полномочия и председателя районного совета, и депутата районного совета». Андрей Равилович пояснил, что это связано с его личными убеждениями. На вопрос о планах на будущее Гибадуллин ответил, что они есть, но пока озвучивать не стал.

Андрей Гибадуллин занимал должность председателя Зейского районного совета народных депутатов с 2016 года.