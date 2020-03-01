В Амурской области разыскивают мужчину с драконом на плече

В соцсетях появилась информация о том, что в Амурской области пропал мужчина. Сейчас идут его поиски. Данные сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в полиции.

Разыскиваемый – Дрига Борис Викторович 1971 года рождения. Мужчина 25 февраля около 13 часов дня поехал в поселок Могот Тындинского района на автомобиле Nissan Almera желтого цвета (госномер Е 578 ОА), однако до пункта назначения не добрался. Его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 45-48 лет, рост 190 сантиметров, плотного телосложения, короткая стрижка, волосы с проседью, глаза каре-зеленые, полные губы, на левом плече татуировка в виде дракона. Был одет: красная куртка, синие джины, синие кроссовки.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству сообщили, что полиция устанавливает местонахождение Бориса Дриги. Всех, кто может помочь в поисках, просят обратиться в правоохранительные органы.

Фото: instagram.com/tynda_info