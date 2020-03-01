Вексельберг и Троценко создали СП для реконструкции аэропорта Благовещенска

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Контролируемое Виктором Вексельбергом АО «УК "Аэропорты регионов"» и ООО «Новапорт холдинг» Романа Троценко учредили в конце февраля совместное предприятие ООО «АБС». Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Основной вид деятельности компании – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Размер уставного капитала – 1 миллион рублей, у «Аэропортов регионов» и «Новапорта» в нем по 50 %. Адрес «АБС» совпадает с местом нахождения офиса «Аэропортов регионов» в Москве – бизнес-центр Lighthouse.

У СП при этом два генеральных директора, указано в «СПАРКе». Один из них – Павел Сизякин, который в прошлом возглавлял аэропорты Читы и Кемерово (оба входят в «Новапорт»). Второй CEO – Денис Рязанов, ранее руководивший топливозаправочными компаниями «Роснефти» в аэропортах Красноярска (контролируется «БазЭлом» Олега Дерипаски) и Ростова-на-Дону (входит в «Аэропорты регионов»).

Полное название СП – «Аэропорты большой страны». Оно создано для участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения по международному терминалу аэропорта Благовещенска. В январе о планах создать такое СП писали «Ведомости».

Конкурс на передачу аэропорта Благовещенска в концессию на 30 лет объявлен в декабре прошлого года. Сейчас он принадлежит областному ГУПу. В 2019 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 30 %, до 560 тысяч человек.

В дальнейшем, по данным источника «Интерфакса», «АБС» может стать основой для консолидации малых региональных аэропортов РФ с годовым пассажиропотоком до 500 тысяч человек. В прошлом году газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что передача в управление малых аэропортов «Новапорту» и «Аэропортам регионов» обсуждалась на совещании у советника президента РФ Игоря Левитина. Для обеспечения инвестиций в развитие инфраструктуры малых аэропортов будет создана управляющая компания, которой на пилотном этапе будут переданы 10 аэропортов на условиях концессии, отмечало издание. В дальнейшем их число может вырасти до 50.

Развивать инфраструктуру малых аэропортов предлагалось за счет средств федерального бюджета и льготных займов у госбанков. В частности, переговоры о финансировании проекта велись с ВЭБ.РФ. Список аэропортов для пилотной стадии проекта должен был определить Минтранс, писал «Коммерсантъ».