При пожаре в 9-этажном доме в Благовещенске женщине обожгло лицо

Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске огнеборцы выезжали на тушение пожара, который произошел в девятиэтажном жилом доме. Происшествие не обошлось без пострадавшего – ожоги получила женщина.

Сообщение об этом пожаре поступило под утро 1 марта: произошло возгорание на балконе восьмого этажа девятиэтажного жилого дома по улице Зейской. Через шесть минут огнеборцы Благовещенского гарнизона, в составе восьми человек и трех единиц техники, прибыли на место. В течение 11 минут открытое горение ликвидировали, квартиру отстояли.

Огнем поврежден балкон, также закопчен потолок квартиры на площади 10 квадратных метров. На пожаре пострадала хозяйка квартиры 1974 года рождения. С ожогами конечностей и лица пострадавшая была доставлена в Амурскую областную клиническую больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, предположительно, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.