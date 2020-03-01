Зиму в Приамурье проводили полумарафоном «Бег к мечте. Лед» (фото)

29 февраля на втором Владимировском озере в Приамурье состоялся полумарафон «Бег к мечте. Лед». В нем приняли участие 150 спортсменов.

Этот второй полумарафон, проведенный в Амурской области, и в этот раз более чем вдвое увеличилось количество участников. Их могло быть еще больше – регистрация на забег закончилась досрочно, за две недели до старта. При этом львиная доля участников желали пробежать максимальную дистанцию в 21 километр, но из-за ограниченного количества слотов им пришлось выйти на более короткий забег.

«Наверное, это наша осторожность как организаторов. В следующем году, наверное, поставим новый себе рубеж – 300 участников. Попробуем еще раз удвоиться, – рассказала руководитель проекта "Бег к мечте" Альбина Попова. – Это мероприятие мы планировали после "Лыжни России", потому что здесь трассу готовят как раз, как нам нужно. Мы хотели 22-го, потом узнали, что во Владивостоке будет марафон – очень много наших спортсменов ехали туда. Чтобы не лишать их возможности пробежать и там, и там, мы решили сделать 29-го февраля. Шикарная ведь дата».

Как пишет пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, Приамурье тоже принимало гостей. Сильных спортсменов выставили хабаровчане – одна из их участниц, Наталья Сергеева, считается лучшей среди женщин на Дальнем Востоке.

Владивосток принял участие онлайн – такая практика есть на многих марафонах. Свои результаты и маршрут они зафиксировали с помощью специальной программы накануне. Так что совсем скоро получат свои медали. Дистанцию в 10 километров преодолел и министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека. Вышла на старт интернациональная команда, в составе которой русские, украинец и итальянец. Все они работают на предприятии под Свободным. Традиционно, поучаствовали и иностранные курсанты ДВОКУ.

«Просто на улице увидели группу "Бег к мечте". Я тоже начал ходить к ним заниматься. Уже три года занимаюсь. Этим летом я пробежал 42 километра. В прошлом году по льду тоже бегал 21 километр – мне уже не сложно совсем, привык», – рассказал участник забега из Афганистана Зирмаль Сахебзада.

За спортсменами следили умные гаджеты. Каждому из участников прикрепили специальный чип, отслеживающий время и дистанцию. Чтобы бежать по льду было удобнее, в стартовом пакете у каждого из участников были специальные шипованные накладки на обувь. На протяжении всего маршрута бегунов поддерживали волонтеры – их на мероприятии было больше 20. Они не только направляли спортсменов, но и предлагали выпить воды, чая или перекусить бананом. А уже на финише всех ждала горячая каша и, конечно, медали. Их вручали всем финишерам. Лучшие получили кубки и денежные призы.

Чемпионами стали: на дистанции 5 километров – Евгений Гулевич и Инна Буря, 10 километров – Денис Возмищев и Софья Останина, 21,1 километра – Александр Токмаков и Наталья Сергеева.

Фото: КЛБ «Бег к мечте», Вероника Панченко