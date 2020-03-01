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сегодня, 08:43 1

В Приамурье ищут пропавшую девушку-подростка

В Приамурье ищут пропавшую девушку-подростка
Фото: instagram.com/grompoisk

В Амурской области разыскивают пропавшую Татьяну Волгунцову 2005 года рождения. Об этом в Инстаграме сообщил поисково-спасательный отряд «Гром».

Девушка-подросток 28 февраля ушла из дома в Благовещенске, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Предположительно, она может быть в городе Свободный.

Приметы: рост 170 сантиметров, волосы рыжие. Татьяна была одета: черная куртка с серым воротником, белые ботинки.

Всех, кто обладает информацией, которая может помочь в поисках девушки, просят обращаться по адресу: Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12. Или по телефонам: 8-914-584-71-10, 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    март месяц...

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