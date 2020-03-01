Выбор читателей за 29 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 29 февраля.

В Благовещенске вечером 28 февраля во дворе многоквартирного дома мужчина вырвал ребенка из рук матери и скрылся. Видео с нападением на женщину появилось в распоряжении редакции «Амур.инфо».

В распоряжении «Амур.инфо» появился видеоролик о борьбе амурчан с коронавирусом. Героями стали известные многим президент Амурской федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин и руководитель организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

В Чигирях, на третьем километре Новотроицкого шоссе, загорелся пункт авторазбора. Видео в редакцию Амур.инфо прислал один из читателей.

Днем 29 февраля в Благовещенске загорелось здание, где располагается автосервис. Происшествие случилось по адресу: улица Чайковского, 129.