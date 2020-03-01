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Выбор читателей за 29 февраля

Выбор читателей за 29 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 29 февраля.

Жительница Благовещенска заявила о похищении ребенка (видео)

В Благовещенске вечером 28 февраля во дворе многоквартирного дома мужчина вырвал ребенка из рук матери и скрылся. Видео с нападением на женщину появилось в распоряжении редакции «Амур.инфо».

«Черномор на Амуре»: как известные амурчане с коронавирусом боролись (видео)

В распоряжении «Амур.инфо» появился видеоролик о борьбе амурчан с коронавирусом. Героями стали известные многим президент Амурской федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин и руководитель организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

В Чигирях горит пункт авторазбора (фото, видео)

В Чигирях, на третьем километре Новотроицкого шоссе, загорелся пункт авторазбора. Видео в редакцию Амур.инфо прислал один из читателей.

В Благовещенске вспыхнул автосервис (видео)

Днем 29 февраля в Благовещенске загорелось здание, где располагается автосервис. Происшествие случилось по адресу: улица Чайковского, 129.

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#Обзор #интернет #СМИ

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