Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Ее подозревают во взяточничестве в особо крупном размере.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», – сообщили в суде.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Алешина «подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей». «Ее уголовное дело расследуют следователи СК РФ», – сказал он.

В начале декабря 2019 года в Telegram-каналах появились сведения о том, что в Москве провели более 30 обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией «Центральное страховое общество». Ущерб по уголовному делу, в рамках которого идут следственные действия, может составлять 13 миллиардов рублей. Также сообщалось, что по этому делу прошел допрос главы департамента материального и технического обеспечения МВД России генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной.

Тогда официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию об обысках у работников ведомства и о допросе Сидоренко, сообщает издание.