Гороскоп 1 марта: Тельцам не стоит экспериментировать, а Водолеев ждет удача

Восход Солнца: 07:12

Заход Солнца: 18:11

Солнце в Рыбах.

Овен. День проходит под знаком духовного преображения,милости, преодоления сомнений. Практический подход к делу, рациональное использование энергии, великолепная организация дела или работа в коллективе помогут повысить авторитет или улучшить финансовое положение.

Телец. Благоприятный день. Вероятно, Вас ожидает скорое повышение по службе. Однако не беритесь за те дела, в которых Вы некомпетентны, избегайте экспериментов, действуйте только проверенными способами. В противном случае Вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта.

Близнецы. Неблагоприятный день. По независящим от Вас причинам все дела не принесут значительных результатов. Не исключено, что сегодня Вам не удастся изменить ход событий в вашу пользу, потому что в развитии ситуации будет участвовать слишком много случайных факторов. Звезды рекомендуют посвятить день подведению итогов, освобождению от накопившихся дел и проблем.

Рак. День символизирует самообман и противоречия. Слишком радужное восприятие действительности и строительство воздушных замков заслонит реальное положение дел. Вероятно, что сегодня проявятся неудачи в финансовой сфере, серьезные ошибки и просчеты. Как никогда, от Вас потребуется осторожность и взвешенность.

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Лев. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день — начало вашего творческого подъема. Любое дело будет даваться легко и принесет хороший результат. Ваши достоинства и качества отметят и оценят окружающие.

Дева. Пассивный день. Следует ограничить активность. Спокойно ведите обыденные дела. Но помните, что недостаток твердости и последовательности во всех делах отрицательно скажется на вашем авторитете. Навестите родственников. Следите за состоянием своего здоровья.

Весы. Опасный день. Неожиданные известия могут внести серьезные изменения в ваши планы и жизнь в целом. Все будет даваться с большим трудом. Берегитесь необдуманных действий, неосторожных слов.

Скорпион. День обещает быть ровным, благоприятным. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет достигнуть поставленной цели уже в скором будущем. День хорош для поездок, командировок, путешествий. Удачный также для общественных деятелей, юристов, медиков.

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Стрелец. День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Не все будет получаться так, как хотелось бы. Ваши домашние желали бы, чтобы Вы больше времени проводили с ними. В этот день звезды рекомендуют Вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности.

Козерог. Сатанинский день, неблагоприятный для любой деятельности. Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни: ссоры из-за ревности или недоброжелательного отношения со стороны партнеров или соседей. Постарайтесь критично отнестись к собственным недостаткам и не выдвигать партнеру повышенных требований.

Водолей. Удачный период для изменения сферы деятельности, творчества и семейных отношений. Усиливаются жизненный потенциал, интуиция, дар предвидения, личное обаяние, что положительно скажется на делах и отношениях с людьми.

Рыбы. День пробуждения и преобразования внутренней энергии, достижения поставленной цели, изучения наук и ремесел. Несмотря на то что Вы не гонитесь за славой, признанием и деньгами, ваши успехи порадуют Вас и укрепят уверенность в своих возможностях. В

Астролог: Вальдемар Небоходцев