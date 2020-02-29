Под Ульяновском разбился автобус с детской футбольной командой

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Под Ульяновском попал в ДТП автобус, перевозивший детскую футбольную команду рабочего поселка Новоспасское. Женщину и пятерых детей госпитализировали.

«Прокуратура Ульяновской области организовала проверку в связи с ДТП с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду. Госпитализированы пять малолетних и сопровождавшая их женщина», – сказал старший помощник прокурора региона Василий Зима.

По данным правительства, в автобусе находились 26 детей и три тренера футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района. ДТП произошло на трассе Солдатская Ташла – Кузоватово.

По поручению губернатора области Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией необходимой помощи пострадавшим.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась в кювет. Как сообщил ТАСС директор футбольного клуба «Нефтяник» Авхат Абдулин, попавший в ДТП автобус не был рейсовым и принадлежит клубу.

«Ехали на турнир в Ульяновск по мини-футболу. Это наш собственный автобус», – сказал он. – С разрешения родителей часть детей, которые себя хорошо чувствуют, отправляем домой». Руководитель клуба добавил, что авария произошла при неблагоприятных погодных условиях.

«Как выяснилось со слов водителя, автобус снесло боковым ветром с дороги, был гололед. Сейчас днем тепло, а вечером подмораживает», – сказал Абдулин. При этом он уточнил, что автобусу восемь лет, и он находится в хорошем состоянии.

Сотрудники региональных подразделений МЧС находятся на месте ДТП. Движение на участке дороги не затруднено. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области начало проверку в связи с аварией.