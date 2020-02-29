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29февраля
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сегодня, 19:51 0

В Приамурье в необычную дату – 29 февраля – поженились 22 пары

В Приамурье в необычную дату – 29 февраля – поженились 22 пары
Фото: pixabay.com

В последний день зимы, 29 февраля, в ЗАГСах Амурской области отношения узами брака скрепили 22 влюбленные пары. Об этом сообщило региональное ведомство в Инстаграме.

«29 февраля – дата особенная, загадочная, а для некоторых даже мистическая. Только один раз в четыре года у женихов и невест всего мира появляется шанс зарегистрировать свой брак именно в этот день. Это неплохой вариант для экономных и дальновидных новобрачных. Только представьте: тратиться на годовщину можно будет лишь один раз в четыре года. И всегда есть прекрасная отговорка для гостей: 28 февраля и 1 марта не считаются. Мол, церемония была 29 февраля, вот в этот день отмечать и будем. Но на самом деле в этой дате нет ничего мистического, и крепость семейных уз никак не связана с дополнительной датой в календаре. Мы желаем всем нашим новобрачным долгой и красивой семейной жизни. Будьте счастливы!» – говорится в публикации.

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#жизнь

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