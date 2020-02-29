Во время масленичных гуляний в Приморье показали гей-порно

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Весьма необычно отметили Масленицу в поселке Михайловка Приморского края. В разгар праздника на большом экране вместо тематического праздничного ролика вдруг включилось гей-порно. Селяне в шоке, чиновники в растерянности, а шутников теперь ищут следователи.

Народные гулянья проходили в последний день зимы, 29 февраля, перед администрацией Михайловского района. В районе 14:00, пока чучело Масленицы догорало в центре площади, на большом экране на фасаде администрации вдруг стали транслировать порно-ролик. Жители тут же похватали телефоны и стали снимать.

Выяснилось что неизвестные подключились к оборудованию через удаленный доступ и включили ролик. Длилось это не больше 30 секунд. Потом все отключили. Администрация обратилась в правоохранительные органы. Сейчас следователи выясняют, кто и зачем это сделал. Администрация к этому отношения не имеет, – сообщила «КП» начальник отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района Анна Рябенко.

На площади в этот момент было много детей. Люди, как обычно, пришли на праздник семьями.

Представители краевой администрации распространили в СМИ официальный комментарий от имени администрации Михайловского района.

«По предварительной информации, неизвестные лица путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту. Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона», – говорится в официальном сообщении.

Заместитель главы района Елена Саломай рассказала, что в здании администрации работают следователи-дознаватели, технику уже изъяли.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, эта «шутка» не безобидная. Расследовать дело будет следственный комитет, а оперативное сопровождение окажет ФСБ.