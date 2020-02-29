Амурские ушуисты привезли с международного турнира 11 первых мест

С 24 по 28 февраля в Москве прошёл VI Международный турнир «Московские Звезды ушу». Турнир проходил в 6 дисциплинах ушу. Амурская команда заняла 11 первых мест, 9 вторых и 5 третьих.

Всего во дворце ушу собрались около 1 000 спортсменов из 20 стран. От Амурской области в соревнованиях приняли участие 10 спортсменов в разных возрастных категориях.

«Соревнования начались с приятной новости: в этом году Олимпийский комитет принял решение включить ушу в официальный список четвёртых Юношеских Олимпийских игр в Дакаре (2022 год). В связи с этим церемония открытия проходила в особо радостной атмосфере: яркие показательные выступления профессионалов , где принял участие и наш спортсмен, МСМК, член основного состава сборной команды РФ Загибалов Артём. Теперь у ребят есть два дня отдохнуть перед следующими соревнованиями, с 1 марта начинается чемпионат и первенство России по кунгфу-традиционное ушу», – написала федерация ушу Амурской области в своем инстаграм-аккаунте.