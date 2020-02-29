Амурские ушуисты привезли с международного турнира 11 первых мест
С 24 по 28 февраля в Москве прошёл VI Международный турнир «Московские Звезды ушу». Турнир проходил в 6 дисциплинах ушу. Амурская команда заняла 11 первых мест, 9 вторых и 5 третьих.
Всего во дворце ушу собрались около 1 000 спортсменов из 20 стран. От Амурской области в соревнованиях приняли участие 10 спортсменов в разных возрастных категориях.
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С 24 по 28 февраля 2020г. в Москве прошёл VI Международный турнир «Московские Звезды ушу». Во дворце ушу собрались около 1000 спортсменов из 20 стран. От Амурской области в данных соревнованиях приняли участие 10 спортсменов в разных возрастных категориях. Соревнования начались с приятной новости: в этом году Олимпийский комитет принял решение включить ушу в официальный список четвёртых Юношеских Олимпийских игр в Дакаре (2022г.). В связи с этим церемония открытия проходила в особо радостной атмосфере: яркие показательные выступления профессионалов , где принял участие и наш спортсмен, МСМК, член основного состава сборной команды РФ Загибалов Артём. Турнир проходил в 6 дисциплинах ушу. Амурская команда заняла 11 первых мест, 9 вторых и 5 третьих. Загибалов Артём @artemzagi среди мужчин в дисциплине таолу: Наньцюань-1 место Наньдао-3 место Наньгунь-1 место Сячина Анастасия @____sportswoman____ среди женщин, дисциплина саньда, вес.кат.до 65 кг - 1 место Козлов Роман @black_13_rom_kozlov среди мужчин в дисциплине юнчуньцюань: Худие шуандао - 1 место, Мужэньчжуан - 2 место Тимонов Олег @oleg.timonov среди юниоров в таолу: Наньцуань-1 место Наньдао-1 место Наньгунь-1 место Кунгфу-цайлифо-2 место Шульга Софья @2ya_sovunya среди девушек, юнчуньцюань: 3 дуань -2 место Мужэньчжуан -2 место Коломейцева Полина: 3 дуань -3 место Чикалова Полина @_polina_chikalova_ : Мужэньчжуан-3 место Зоркальцева Елена @lenazorkaltseva среди девочек в таолу-Цзяньшу - 1 место Юнчуньцюань, 3 дуань -3 место Кунгфу- чацуань-1 место гуньшу-2 место Лештаева Софья @sony010708 среди девочек в таолу-цяншу - 2 место Юнчуньцюань, 3 дуань -2 место Людяньбаньгунь -1 место Шмаков Егор @shmakov_wushu среди мальчиков в таолу: Наньцюань -2 место. Наньдао - 1 место Наньгунь - 2 место. Кунгфу-цайлифо-3 место Наши поздравления спортсменам и тренерам Шедько Н.Л. @natashashedko , Загибалову Д.А. @zagibaloff , Козлову Р.В. @black_13_rom_kozlov и Шедько М.С. @_amur_sanda_ ! Теперь у ребят есть два дня отдохнуть перед следующими соревнованиями, с 1 марта начинается чемпионат и первенство России по кунгфу-традиционное ушу. @wushu_blg @rsbi_amur @_amur_sanda_ #ушублаговещенск
«Соревнования начались с приятной новости: в этом году Олимпийский комитет принял решение включить ушу в официальный список четвёртых Юношеских Олимпийских игр в Дакаре (2022 год). В связи с этим церемония открытия проходила в особо радостной атмосфере: яркие показательные выступления профессионалов , где принял участие и наш спортсмен, МСМК, член основного состава сборной команды РФ Загибалов Артём. Теперь у ребят есть два дня отдохнуть перед следующими соревнованиями, с 1 марта начинается чемпионат и первенство России по кунгфу-традиционное ушу», – написала федерация ушу Амурской области в своем инстаграм-аккаунте.
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