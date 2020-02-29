Тигр Павлик потерпел неудачу во время охоты на кабана (видео)

Фото: скриншот видео

В Бурейском районе охотовед дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области обнаружил следы охоты амурского тигра Павлика на кабана. Однако, как выяснилось, поймать добычу хищнику не удалось: кабан оказался слишком крупным для Павлика.

«Наш тигр Павлик продолжает обход владений. Как и положено коту (хотя и очень большому), постоянно метит территорию. Пытался добыть кабана... Но не всегда везёт в охоте даже тиграм. Кроме того кабан, судя по следам, был несколько крупноват для Павлика», – написала пресс-служба дирекции в соцсети.

Охотовед, который 27 февраля набрел на следы, попытался восстановить ход охоты и записал соответствующее видео. Оно опубликовано в Инстаграме дирекции.

«Амурский тигр вышел на гайно кабана. На гайне находился кабан. Кабан начал убегать от тигра, тигр за ним кинулся вдогонку. Прыжки у тигра больше двух метров», – рассказывает за кадром автор видео.

Видео: охотовед Дирекции ООПТ Ю. Веретюхин.