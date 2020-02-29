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29февраля
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Масленица собрала аншлаг в Амурском краеведческом музее

Масленица собрала аншлаг в Амурском краеведческом музее

Полный музей собрала 29 февраля Масленица. Праздник под названием «Весна на носу» прошел в субботу — в седьмой день Масленицы, в «золовкины посиделки». Скоморохи на ходулях, народные песни, мастер-классы, весеннее модное дефиле и, конечно, блины. Все это было заготовлено для благовещенцев и гостей города.

Большой праздник начался на первом этаже. Народа было столько, что яблоку негде было упасть. Масленица началась красиво: артисты на ходулях из шоу-театра «Котовасия» завлекали народ, а народно-хоровой коллектив «Колокольчик» Амурского областного колледжа искусств и культуры исполнял задорные народные песни про Масленицу и весну.

Здесь же, в буфете можно было поесть блины и много чего еще. Про весну — уже в зале природы Приамурья — рассказывали экскурсоводы: о том, кто просыпается с первой капелью и какие растения появляются первыми.

А второй этаж музея на целый час стал подиумом большого модного показа. Рождественскую коллекцию из белого и красного представил культурный центр «Жираф», а уже известный по многим модным мероприятиям дизайнер Светлана Черемных привезла весенний привет из Пекина — также в виде интересной коллекции.

Пока взрослые улавливали новые тенденции в моде, дети веселились в детском музейном центре и занимались на мастер-классах. Их проводили мастера Галина Ананенко, Ирина Серебряная, Елизавета Соболева и другие. Дети с удовольствие мастерили куклы-масленицы, обрядовые куклы, расписывали пряники и даже пробовали свои силы на гончарном круге. А мастер Евгения Намаконова помогала расписывать матрешек и предлагала подписать праздничные авторские открытки на масленичную и весеннюю тематики.

Праздник продолжался около двух часов, но некоторые семьи остались в залах подольше, чтобы рассмотреть интересные экспонаты.

«Я узнала из Инстаграма Амур.инфо, спасибо, что сообщили. Что Масленица наступила — всю неделю было непонятно, а здесь хорошо все почувствовалось. Вкусно, весело, познавательно. Завтра пойдем на площадь!» — рассказала Анна Игнатьева.

«Мы в музей всегда ходим, как к себе домой. Самые любимые – “Ночь в музее”, сегодня было чем-то похоже. Любим мастер-классы. Спасибо за праздник, подняли настроение!» — поделилась Ольга Серебренникова.

Больше видео - в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.

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#история #культура #праздники

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