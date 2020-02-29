Житель Тынды обокрал новозеландца

Жителя Тынды подозревают в краже денег у гражданина Новой Зеландии, который ехал в поезде по маршруту Москва - Улан-Удэ. Из кошелька пассажира исчезли 250 долларов и 7 тысяч рублей.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть транспортной полиции. В результате расследования транспортные полицейские установили подозреваемого – ранее неоднократно судимого за хищения жителя Тынды, следовавшего в одном вагоне с потерпевшим.

Подозреваемый задержан, украденные деньги изъяты и будут возвращены гостю России. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», санкция которой предполагает лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает GAZETA-N1.RU со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.