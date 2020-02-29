Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:45 1

Житель Тынды обокрал новозеландца

Житель Тынды обокрал новозеландца
Фото: pixabay.com

Жителя Тынды подозревают в краже денег у гражданина Новой Зеландии, который ехал в поезде по маршруту Москва - Улан-Удэ. Из кошелька пассажира исчезли 250 долларов и 7 тысяч рублей.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть транспортной полиции. В результате расследования транспортные полицейские установили подозреваемого – ранее неоднократно судимого за хищения жителя Тынды, следовавшего в одном вагоне с потерпевшим.

Подозреваемый задержан, украденные деньги изъяты и будут возвращены гостю России. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», санкция которой предполагает лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает GAZETA-N1.RU со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Просмотров всего: 104

#происшествия #Тында #финансы

распечатать


Происшествия

В Чигирях горит пункт авторазбора (фото, видео)
Происшествия

В Благовещенске вспыхнул автосервис (видео)
Происшествия

На территории Тындинского района зафиксировано землетрясение
Происшествия

В Бурейском районе произошел пожар в жилом доме
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • uslon

    uslon
    43 минуты назад

    Ну, вот - теперь даже в Новой Зеландии знать будут, что есть такой русский городок ТЫНДА! И выучат слово БАМ.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь