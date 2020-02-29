На масленичной ярмарке в Благовещенске появится посуда и сувениры от осужденных

1 марта в 12:00 на площади ОКЦ в Благовещенске состоится традиционное общегородское масленичное гулянье, посвященное проводам зимы и встрече весны. Там жители и гости города смогут познакомиться с ассортиментом изделий ручной работы, в том числе, изготовленных в центрах трудовой адаптации осужденных.

Можно будет также приобрести понравившиеся товары. На выставке будут представлены посуда из дерева, резные разделочные доски, кухонные наборы, шкатулки, подарочные нарды, шахматы, панно и другие сувениры.

Как сообщает пресс-служба амурского управления ФСИН России, в центрах трудовой адаптации осужденные на практике применяют теоретические знания, полученные ими во время обучения в профессиональном образовательном учреждении, где они осваивают рабочие специальности, а также получают опыт работы, который поможет им при трудоустройстве после освобождения.