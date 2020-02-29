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29февраля
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сегодня, 17:26 1

На масленичной ярмарке в Благовещенске появится посуда и сувениры от осужденных

На масленичной ярмарке в Благовещенске появится посуда и сувениры от осужденных
Фото: pixabay.com

1 марта в 12:00 на площади ОКЦ в Благовещенске состоится традиционное общегородское масленичное гулянье, посвященное проводам зимы и встрече весны. Там жители и гости города смогут познакомиться с ассортиментом изделий ручной работы, в том числе, изготовленных в центрах трудовой адаптации осужденных.

Можно будет также приобрести понравившиеся товары. На выставке будут представлены посуда из дерева, резные разделочные доски, кухонные наборы, шкатулки, подарочные нарды, шахматы, панно и другие сувениры.

Как сообщает пресс-служба амурского управления ФСИН России, в центрах трудовой адаптации осужденные на практике применяют теоретические знания, полученные ими во время обучения в профессиональном образовательном учреждении, где они осваивают рабочие специальности, а также получают опыт работы, который поможет им при трудоустройстве после освобождения.

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#праздники

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    42 минуты назад

    В Приморье на здании администрации на празднике Масленицы показали ххх видео с заднеприводными

    В этот же момент на площади около администрации проходил сакральный ритуал сжигания чучела зимы, древний русский обычай, берущий корни из языческой истории народа.

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