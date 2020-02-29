Во время рейдов по сосулькам мэрия Благовещенска нашла 39 нарушений

В Благовещенске жилые дома готовят к весне. Мэрия совместно с управлением по делам ГО ЧС и управляющими компаниями проверяют жилой фонд на наличие сосулек, свисающих с крыш домов, и обледенения на придомовых территориях.

По информации пресс-службы администрации города, в случае обнаружения незамедлительно принимаются меры по устранению льда.

Всего за февраль специалистами управления ЖКХ было проведено 19 рейдов, в рамках которых выявлено 39 нарушений. Все акты переданы в управляющие компании, которые, как показывает практика, такие нарушения отрабатывает своевременно.

«В этом году погода нас балует. Сосулек в городе гораздо меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочется отметить, что, в соответствии с правилами благоустройства, ответственность за содержание своих территорий и кровель домов лежит на правообладателях. Если они или управляющая компания, уполномоченная выполнять данные работы, не выполняют свои обязанности, то в отношении них будет заведено административное производство», — пояснила начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации города Елена Зайцева.

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска информирует, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны.

Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий.⠀

Также нужно проявлять меры предосторожности, подходя к подъездам домов. Старайтесь не ставить машины вблизи зданий.

Особое внимание во время прогулок на свежем воздухе уделите маленьким детям, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек.

Кроме того, при выходе на улицу с маленькими детьми, надевайте удобную обувь, старайтесь выбирать наиболее безопасный путь.

При обнаружении сосулек, висящих на крышах домов, следует обратиться в обслуживающую этот дом управляющую компанию.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 112.