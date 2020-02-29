В Благовещенске мастер тату набил портрет Онищенко в ответ на его запрет

В одной из благовещенских тату-студий отреагировали на инициативу первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко о запрете на татуировки. Там воплотили в жизнь тату, на которой изображен сам политик и перечеркнутая надпись «Нет тату».

Информация о нестандартной татуировке появилась в инстаграм-аккаунте самого тату- салона. «Мы во всем поддерживаем наших политиков. Например, сделали татуировку в поддержку Онищенко, который хочет запретить татуировки», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Геннадий Онищенко осудил туземную моду на татуировки и призвал их в России запретить. Бывший глава Роспотребнадзора заметил, что татуировки наносят те, у кого «переизбыток половых гормонов», а мода на разрисовывание тела связана с духовным и интеллектуальным кризисом в стране. К тому же, по его словам, нанесение татуировок может привести к возникновению смертельно опасных заболеваний.