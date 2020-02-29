На благовещенском путепроводе начали убирать бетонное основание (фото)

На путепроводе по улице Загородной в Благовещенске рабочие выполняют демонтаж дорожного покрытия, тротуарных и бордюрных блоков. Также специалисты начали убирать бетонное основание, которое находится под дорожной одеждой.

«Это достаточно трудоемкий процесс, после него для выполнения дальнейших работ будет необходимо полное перекрытие путепровода. Ориентировочно, это будет в третьей декаде марта», – пояснил гендиректор субподрядной организации Денис Рябухин.

Путепровод на улице Загородной капитально ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы пройдут в период с февраля по октябрь 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Во время их проведения администрация города рекомендует жителям пользоваться альтернативными маршрутами: улицами Мухина, Калинина, Магистральной (с последующим выходом на Театральную), Кольцевой (с последующим перераспределением потоков на улицы Театральную и Чайковского), а также улицей 50-летия Октября через Тенистую.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска