В Благовещенске вспыхнул автосервис (видео)

Фото: скриншот видео

Днем 29 февраля в Благовещенске загорелось здание, где располагается автосервис. Происшествие случилось по адресу: улица Чайковского, 129.

Кадры пожара появились в социальных сетях.

По имеющейся информации, загорелась крыша строения. Как сообщили в амурском управлении МЧС, на месте работают пожарные благовещенского гарнизона. Открытое горение уже ликвидировали. Более подробную информацию о случившемся в ведомстве готовы сообщить позже.