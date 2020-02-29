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29февраля
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сегодня, 15:46 0

В Благовещенске вспыхнул автосервис (видео)

В Благовещенске вспыхнул автосервис (видео)
Фото: скриншот видео

Днем 29 февраля в Благовещенске загорелось здание, где располагается автосервис. Происшествие случилось по адресу: улица Чайковского, 129.

Кадры пожара появились в социальных сетях.

По имеющейся информации, загорелась крыша строения. Как сообщили в амурском управлении МЧС, на месте работают пожарные благовещенского гарнизона. Открытое горение уже ликвидировали. Более подробную информацию о случившемся в ведомстве готовы сообщить позже.

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#пожары #происшествия

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