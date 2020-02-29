Минвостокразвития хочет изменить правила госзакупок

Минвостокразвития готовит два законопроекта об изменении системы госзакупок на Дальнем Востоке. Чтобы привлекать больше инвестиций и быстрее строить инфраструктуру, Минвостокразвития предлагает разрешить заказчикам региона проводить аукционы на повышение.

Сейчас госзаказчик называет максимальную цену, которую готов дать за товар или услугу, а претенденты снижают ее. Это позволяет бюджету экономить, но часто на торги никто не приходит.

Ведомство планирует трансформировать Бюджетный кодекс и закон о контрактной системе.

«Действующий порядок проведения торгов на строительство социально значимых объектов не позволяет осуществлять предварительный отбор подрядчиков, имеющих необходимую квалификацию, опыт, деловую репутацию», – объясняют в Минвостокразвития.

Заказчик должен иметь возможность повысить цену, но не более чем на 50 % от начальной, предлагает министерство. Если после этого на аукцион пришел один участник, он становится победителем. Если двое – начинаются торги на понижение. При этом все участники должны проходить предварительный квалификационный отбор и включаться в реестр поставщиков, передает Konkurent.ru.

Идеи Минвостокразвития могут пройти в свете поручения премьера Михаила Мишустина разобраться в хаосе реализации нацпроектов и предоставить возможные решения проблем. В частности, одной из проблем назывался 44-й закон о закупках. «Очень многие говорят, что он сложный и громоздкий. И соблюдение процедуры закупки фактически важнее достигнутого результата. А должно быть наоборот», – говорил Мишустин.