Трасса Благовещенск – Свободный – Циолковский станет федеральной

В Дальневосточном федеральном округе из регионального в федеральный статус будет переведено 1 250 километров автодорог. Об этом сообщил на директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Григорий Волков.

«Планируется принять в федеральную собственность порядка 1 250 километров автодорог. Это в том числе трассы Южно-Сахалинск — Оха на Сахалине и Благовещенск — Свободный — Циолковский в Амурской области», — рассказал чиновник.

Всего на территории Дальневосточного федерального округа 125,7 тысячи километров автомобильных дорог, но только 8,2 % из них находятся в нормативном состоянии. В целом по стране такой показатель гораздо выше – порядка 50,4 %, отметил Волков.

Что касается федеральных дорог, то на территории ДФО их 9,7 тысячи километров, в нормативном состоянии находится 80 %. «В 2020 году мы планируем выходить на 85 процентов, которые заявлены для всех федеральных автодорог», — сказал глава департамента.

На данный момент наименее соответствует транспортно-эксплуатационному состоянию автодорога «Колыма» в Магаданской области.

«По этой дороге планируется до 2024 года привести в капитальный тип покрытие на 444 километрах. На эти цели предусмотрено 22 миллиарда рублей. После 2024-го работы по переводу в капитальный тип покрытия будут продолжены. Сейчас этап связан с населёнными пунктами, подъездами к ним, что особенно остро ощущается жителями», — пояснил представитель Минтранса.

Протяжённость дорог регионального значения в ДФО — 47,5 тысячи километров, в нормативном состоянии находится почти 38 % из них, а в целом по стране этот показатель составляет 42,4 процента, пишет «Парламентская газета».

«В 2020-2022 годах на реконструкцию и строительство региональных автодорог предусмотрено 23,2 миллиарда рублей. Уже в 2020 году на территории ДФО должно быть отремонтировано 404 объекта, 292 из них уже запланированы, по 181 контракт заключён», – проинформировал Волков.