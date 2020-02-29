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29февраля
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сегодня, 15:06 0

На территории Тындинского района зафиксировано землетрясение

На территории Тындинского района зафиксировано землетрясение
Фото: pixabay.com

29 февраля в Амурской области было зарегистрировано землетрясение. Событие произошло в 8:09 по амурскому времени.

Подземные толчки зафиксировала сейсмостанция «Якутск» на глубине 10 километров магнитудой 5 баллов. Эпицентр сейсмособытия зарегистрирован в 220 километрах северо-восточнее поселка Тутаул Тындинского района Амурской области.

Жители населенного пункта ощутили слабые толчки. Жертв и разрушений в населенном пункте нет. Социально значимые объекты работают в штатном режиме, сообщает управление МЧС России по Амурской области.

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#происшествия

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