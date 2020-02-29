Известные амурчане стали героями шуточного видео о коронавирусе на границе с Китаем

В распоряжении «Амур.инфо» появился видео ролик про борьбу амурчан с коронавирусом. Героями видео стали известные многим президент Амурской федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин и руководитель организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

Видео с названием «Черномор на Амуре или Пушкину и не снилось» затрагивает актуальную сегодня для амурчан тему борьбы с коронавирусом. По сюжету любительской короткометражки, к рыбакам на реке Амур из проруби вынырнул дядька Черномор – прообраз персонажа из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Безбородым плавающим «Черномором» оказался известный амурский «морж» Александр Брылин.

Узнав от рыбаков, что в Китае «лютует коронавирус», обитатель проруби позвал на помощь своих друзей. В числе черноморской свиты оказался не менее известный ветеран-афганец Валерий Вощевоз, который вылез из проруби со своей гирей. Из той же проруби Валерий Васильевич достал другие средства от смертельной пневмонии: меч-кладенец, булаву, стрелы и другие атрибуты богатырской экипировки.

Далее моржи предстают уже в образе трех богатырей, которые отправляются через Амур на борьбу с болезнью. От местных жителей герои фильма получили чудо-амулеты – связки чеснока «без ГМО».

В итоге добро победило. Коронавирус богатыри принесли на территорию РФ в пакете и сожгли его прямо на льду.

Автором и режиссером этого видео стал уже знакомый жителям области благовещенец Евгений Калинин. Его ролики 6 раз становились победителями телевизионного конкурса «Слабо?!», программы «Сам себе режиссер».

Евгений Калинин стал известен на всю страну, когда снял короткометражный амурский римейк на картину «Белое солнце пустыни» в 2008 году.

К новому сюжету Евгения подтолкнула напряженная ситуация в эпидемией в соседнем Китае.

«Посыл нашего видео такой – русские не сдаются, – рассказал автор фильма. Мы хотели разрядить обстановку, принести оптимизм. Так сказать, весь мир плачет, а мы не сдаемся. Нашей закалкой и русской удалью мы победим все, даже коронавирус».

Ролик снимали на берегу Зеи, Амур – река пограничная и съемки там не разрешили.

Чтобы привлечь к ролику больше внимания, Евгений пригласил известных в Приамурье любителей плавания в холодной воде. Брылин и Вощевоз идею с радостью поддержали и, по словам автора, остались довольны результатом.

«Мы приехали на Зею 23 февраля, – продолжает автор. – Там уже собрались на праздник военные, десантура. Предложили поучаствовать в съемках. Валерий Васильевич вышел с бани, да, говорит, без проблем».

Третьим «богатырем» стал их общий знакомый Владимир с Райчихинска.

Всего в съемках было задействовано почти 10 человек, в том числе дети актеров и режиссера. На съемки рабочего материала потребовалось около часа.

Сейчас на счету Евгения 15 роликов, которые он отправлял в Москву для участия в программе. Видео про «Черномора» в конкурс уже не попадет (программу закрыли). Но амурский режиссер-любитель надеется принять участие в других проектах центрального телевидения, например у Андрея Малахова.