В Бурейском районе произошел пожар в жилом доме

29 февраля в поселке Бурея загорелся жилой дом. Сообщение о возгорании поступило ночью. Горел частный жилой дом на улице Тургенева.

К месту прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 56 и пожарного поста поселка Новобурейский в составе восьми человек и трех единиц техники.

Дом горел открытым пламенем. Для ликвидации открытого горения потребовалось чуть меньше часа. Причина и виновник устанавливаются. Пострадавших нет, сообщает сайт ГУ МЧС России по Амурской области.