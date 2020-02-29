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29февраля
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сегодня, 12:33 0

В Бурейском районе произошел пожар в жилом доме

В Бурейском районе произошел пожар в жилом доме
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

29 февраля в поселке Бурея загорелся жилой дом. Сообщение о возгорании поступило ночью. Горел частный жилой дом на улице Тургенева.

К месту прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 56 и пожарного поста поселка Новобурейский в составе восьми человек и трех единиц техники.

Дом горел открытым пламенем. Для ликвидации открытого горения потребовалось чуть меньше часа. Причина и виновник устанавливаются. Пострадавших нет, сообщает сайт ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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