Тында и Циолковский победили в конкурсе проектов комфортной городской среды

28 февраля в Тюмени состоялся финал Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений. В числе победителей – Тында и Циолковский – два города Амурской области. Кроме того, Сковородино и Тында получат дополнительный приз от Минстроя.

Тында получит средства из федерального бюджета на «Нескучный сквер» и обновленный Московский бульвар «Бамовский Арбат». В северной столице появится пешеходная зона, протяженностью 860 метров, от гостиницы «Юность» до Школьной. Там будут небольшой фонтан, самая длинная лавочка в Приамурье, игровые зоны для детей, площадка для игры в баскетбол и отдельная зона для воркаута.

На благоустройство Тында потратит 120 миллионов рублей. Из них, 75 миллионов, администрация столицы БАМа планируют получить из федерального бюджета. Из областного бюджета на софинансирование проекта выделят 15 миллионов рублей. На спонсорскую помощь местные предприниматели пожертвуют еще 30 миллионов.

Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров на открытии форума в Тюмени, дополнительно отметил два амурских города. «Тында и Сковородино. Отдельный для вас будет приз, мы придумаем, какой. Возможно, придумаем дополнительно выделить денежные средства на комфортную городскую среду в рамках реализации федерального проекта. Как раз сейчас это обсуждаем», – сказал он.

Егоров отметил, что конкурсную комиссию поразило, как Тында и Сковородино подходили к выбору территорий для благоустройства и как они продвигали свои города в социальных сетях. К флешмобу с хэштегом #городаменяютсядлянас было привлечено много местных жителей, что сыграло решающую роль.

«Заместитель министра строительства РФ с высокой трибуны сказал, что Тында самый активный город в России, – поделилась впечатлениями с Амур.инфо мэр столицы БАМа Марина Михайлова. – Нам и городу Сковородино обещали еще дополнительно денег на развитие комфортной городской среды. Тындинцы – самые активные, и я их очень благодарю».

Еще один город Амурской области – Циолковский – получит 45 миллионов рублей на проект реконструкции городского парка культуры и отдыха.

Новый парк будет поделен на несколько зон. Для развлечения оборудуют сцену, возле которой установят скамейки, навес и сухой фонтан. В центральной части парка разместят зону семьи и детства с тематическими площадками. Также в парке создадут сквер для влюбленных, зону для пикников, скейт-парк и многое другое.

От Амурской области в конкурсе в 2020 году приняли участие 7 населенных пунктов, кроме Тынды и Циолковского, это города Белогорск, Свободный, Райчихинск, Зея и Сковородино.

Всего в 2020 году из 300 заявок от малых городов лучшими стали 80 проектов. Победители получат субсидии от 30 до 100 миллионов рублей.