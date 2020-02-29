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29февраля
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сегодня, 10:07 3

Жительница Благовещенска заявила о похищении ребенка (видео)

Жительница Благовещенска заявила о похищении ребенка (видео)
Фото: скриншот видео

В Благовещенске вечером 28 февраля во дворе многоквартирного дома мужчина вырвал ребенка из рук матери и скрылся. Видео с нападением на женщину появилось в распоряжении редакции «Амур.инфо».

Как сообщила пострадавшая, происшествие произошло по адресу: улица Шафира, дом 64, около 19:00. На видео попал семейный конфликт – ребенка у женщины отобрал отец.

На видео к женщине, которая выходит на автомобильную парковку с ребенком, побежал мужчина. Он сразу распылил в лицо жертве газ из баллончика (возможно, слезоточивый), схватил женщину и повалил ее с ребенком на асфальт. Пытаясь вырвать ребенка из рук матери, мужчина несколько раз швырнул женщину на землю. В итоге нападающий отобрал несовершеннолетнего и убежал.

В момент нападения во дворе дома ходили люди, к месту потасовки подъехал автомобиль белого цвета, однако водитель не вмешался в ситуацию и явных попыток помочь женщине не предпринял. После похищения автомобиль продолжил движение. На другом видео похититель с ребенком садится в похожий автомобиль, который ранее подъехал к месту нападения, и уезжает в неизвестном направлении.

В полиции Амур.инфо пояснили, что в органы правопорядка поступило заявление от жительницы Благовещенска о том, что ее супруг против ее воли забрал их совместного несовершеннолетнего ребенка. Полицейские проводят проверку по факту происшествия и устанавливают место нахождения несовершеннолетнего.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    водитель в машине и тот мужичОк в дали, они не заодно??? такое безразличие.......

  • Задело

    Задело
    1 час назад

    Водитель в машине скорее для того там и находится,что бы в месте с батей и ребенком дёру дать. В таких ситуациях очень жаль детей....Такому папаше ребенок на фиг не нужен...это просто месть и "мстя" моя страшна!

  • Saptan

    Saptan
    12 минут назад

    у мамаш идиоток всегда ребенок становится оружием мести против отца, и то что наши суды всегда на стороне матери они этим пользуются, много матерей не дают после развода детей своим бывшим мужьям и плевать на закон он на стороне женской и плевать на время свиданий определяемое судом и все прочее, не буду говорить как и почему чтобы не подавать идей идиоткам. отцу ничего не остается чтобы отобрать ребенка, пока он не лишен родительских прав он имеет равные права, а значит ничего ему не будет. и ребенка у него не заберут, по сути мужик сейчас поставил бывшую на то место где в преобладающем большинстве находятся мужики и дал ей почувствовать то что чувствуют отцы детей когда бывшие не дают видиться и настраивают детей против.

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