Жительница Благовещенска заявила о похищении ребенка (видео)

В Благовещенске вечером 28 февраля во дворе многоквартирного дома мужчина вырвал ребенка из рук матери и скрылся. Видео с нападением на женщину появилось в распоряжении редакции «Амур.инфо».

Как сообщила пострадавшая, происшествие произошло по адресу: улица Шафира, дом 64, около 19:00. На видео попал семейный конфликт – ребенка у женщины отобрал отец.

На видео к женщине, которая выходит на автомобильную парковку с ребенком, побежал мужчина. Он сразу распылил в лицо жертве газ из баллончика (возможно, слезоточивый), схватил женщину и повалил ее с ребенком на асфальт. Пытаясь вырвать ребенка из рук матери, мужчина несколько раз швырнул женщину на землю. В итоге нападающий отобрал несовершеннолетнего и убежал.

В момент нападения во дворе дома ходили люди, к месту потасовки подъехал автомобиль белого цвета, однако водитель не вмешался в ситуацию и явных попыток помочь женщине не предпринял. После похищения автомобиль продолжил движение. На другом видео похититель с ребенком садится в похожий автомобиль, который ранее подъехал к месту нападения, и уезжает в неизвестном направлении.

В полиции Амур.инфо пояснили, что в органы правопорядка поступило заявление от жительницы Благовещенска о том, что ее супруг против ее воли забрал их совместного несовершеннолетнего ребенка. Полицейские проводят проверку по факту происшествия и устанавливают место нахождения несовершеннолетнего.