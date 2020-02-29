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29февраля
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Малооблачно, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 29 февраля

Малооблачно, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 29 февраля
Фото: pixabay.com

В субботу, 29 февраля, в Амурской области сохранится погода без существенных осадков, малооблачно. Днем дует северный, северо-западный ветер, 3–8 метров в секунду.

Температура днем по северу – 3… 8 градусов ниже нуля , по югу – от нуля до 5 градусов мороза.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 2–7 метров в секунду.

Температура в областном центре – 2… 4 градуса ниже нулевой отметки, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра в Инстаграме.

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#погода

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