Малооблачно, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 29 февраля

В субботу, 29 февраля, в Амурской области сохранится погода без существенных осадков, малооблачно. Днем дует северный, северо-западный ветер, 3–8 метров в секунду.

Температура днем по северу – 3… 8 градусов ниже нуля , по югу – от нуля до 5 градусов мороза.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 2–7 метров в секунду.

Температура в областном центре – 2… 4 градуса ниже нулевой отметки, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра в Инстаграме.