Сергей Рюмин: как я прочувствовал синдром Бальзаминова

Бедный потому и бедный, что не умеет думать, как богатый, ибо богато никогда не жил. Этим философским вопросом однажды задался Александр Островский и угадал актуальную тему на все времена. Многие видели популярный фильм «Женитьба Бальзаминова», однако иркутский режиссер спектакля Андрей Штейнер всячески подчеркивает, что театр и кино абсолютно разные. В театре – другие законы, иная психофизика. И этой психофизики в спектакле «За чем пойдешь, то и найдешь» - так называется постановка – хоть отбавляй.

Эти пьесы Островского — одни из лучших комедий мировой классики. Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает жениться — и обязательно на богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популярнейших отечественных комедий.

С комедийных обстоятельств начинается и этот спектакль: две девки, «шибко охочие до мужчин» всякими способами пытаются заманить к себе хоть какого стоящего кавалера. Причем, все время двумя главными площадками являются кровать и деревянный туалет посреди двора — как некие «сакральные» места для любого человека.

В оригинале история про Бальзаминова — трилогия, театр поставил две пьесы – саму историю и сон. Весь спектакль зрители видят двух Бальзаминовых: одного реального (Сергей Рюмин), неудачника, второго — успешного (Олег Бойко). Однако, второй – лишь плод мечтаний первого. И это движет Бальзаминова на грань сумасшествия.

«Были тяжеловаты некоторые сцены в плане психического состояния. Я старался максимально вжиться в роль, иногда даже головокружения появлялись. Очень сложно было не выхолащивать себя, не забиваться в психическое состояние. Как себя чувствует униженный человек на грани сумасшествия — это жажда денег, возможностей. Я смотрел много интервью очень богатых людей и увидел две крайности. Либо у человека «едет кукуха», и он скупает все повсюду. Как у Бальзаминова: “я башню себе отстрою в центре Кремля, всю Москву будет видно, и чтобы голые девки вокруг хороводы водили”. А бывают богатые, которые очень рационально смотрят на вещи. Они попросту не расточительствуют. А то ведь у нас покупают дорогой телефон в кредит, а самим на “покушать” только-только — это разве нормально?» — рассказал Сергей Рюмин.

Подогревает мечтания Бальзаминова собственная матушка (заслуженная артистка Амурской области Наталья Петрова), причем этот тесный и недалекий женский мирок показан очень аутентично. В жизни актриса – полная противоположность своей роли.

«Надо работать, а не мечтать. А у матери чрезмерная любовь к сыну. Родителям нужно трезво смотреть на детей. Мы многое прощаем своим детям. У соседей все замечаем, а под боком не видим», — считает заслуженная артистка Амурской области Наталья Петрова.

Все действо происходит на поворотном круге, что придает нужную динамику – спектакль идет больше двух часов. Интересная сценография с выточенными под старину околоточными столбами — дело рук приглашенного художника Владимира Авдеева. Он также известен в мире театра и кино.

В новом спектакле заняты: заслуженный артист РФ Юрий Роголев, заслуженный артист Амурской области Олег Бойко, заслуженные артистки Амурской области Наталья Петрова и Елена Грачева, артисты Юрий Егоров, Сергей Рюмин, Ольга Зорина, Екатерина Гордейчик, Екатерина Мартынова, Юлия Стафиевская, Александра Аверьянова, Мария Журавкова, Анастасия Карпова, Александра Дымшакова.

На протяжении всего спектакля Бальзаминов выгадывает свою судьбу, но та непреклонна. Сергею Рюмину своего даже героя жалко.

«Никто не знает, как бы он повел себя в этой ситуации, в какую попал Бальзаминов. Нет денег, его гнобили. Но он не мстит никому. Он мирно мечтает. Сложно судить о его ошибках, он человек недалекий. Нельзя сидеть и ждать, надеясь на разных лукьян-лукьянычей. Надо строить свою жизнь самому», — пояснил о своей роли актер театра Сергей Рюмин.

В спектакле много музыки, танцев и движения. Есть, где и подумать, и посмеяться.

«Протяжно, но с другой стороны, как его укоротить без потери атмосферности? Мне понравилось, как играл Сергей. Бодрый такой, молодец!» — отметила зрительница Елена Корнеева.

«Конечно, с Вицыным и Мордюковой сравниваешь из фильма. Но это другое – это театр. Понравилось», — рассказала Нина Кравцова.

Увидеть новую комедию можно 6 марта в 18.00, 27 марта в 18.30. Билеты можно приобрести в кассе театра, а также через официальный сайт.