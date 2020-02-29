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29февраля
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Выбор читателей за 28 февраля

Выбор читателей за 28 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 28 февраля.

Экс-директору 26-й школы Благовещенска Татьяне Гранкиной вынесли приговор

28 февраля Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему директору школы № 26 Татьяне Гранкиной, обвиняемой в растрате и служебном подлоге. Ей назначили 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

Коронавирус из Китая дотянулся до жителей Благовещенска, рассчитывающих на ипотеку 2 %

В одной из строительных компаний Благовещенска около 70 человек не могут оформить договоры на покупку квартиры. Генеральный директор и доверенное лицо – единственные, кто обладают правом подписывать договоры, – граждане КНР. После новогодних каникул руководитель организации не смогла вернуться в Благовещенск.

Фильмы конца 2019 года, которые понравятся всем

Впереди выходные, а это значит, что кто-то из вас предпочтет в один из вечеров задаться вопросом «Чтобы мне сегодня посмотреть?». Не тратьте время на поиски, а читайте нашу подборку. Мы собрали 7 фильмов конца 2019 года, которые скорее всего вы упустили, но посмотреть их обязательно стоит. Время не будет потрачено зря! Если что-то уже видели – делитесь своими впечатлениями.

В Прогрессе пропала женщина

В Амурской области полицейские разыскивают пропавшую Наталью Исаеву 1975 года рождения. Вечером 16 февраля она ушла из дома в поселке Прогресс, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

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#Обзор #интернет #СМИ

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