Голосование за поправки в Конституцию обойдется почти в 15 миллиардов рублей

На организацию общенародного голосования по поправкам в Конституцию выделили 14,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. «Вчера казначейским уведомлением эти средства доведены до ЦИК», — сказал он.

Булаев отметил, что средства будут направлены в региональные избирательные комиссии не позже 4 марта.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила из бюджета страны 14,8 миллиардов рублей для проведения голосования по законопроекту о поправках в Конституцию, который внес в Госдуму президент страны Владимир Путин 20 января. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее о том, что на проведение голосования по Конституции может быть потрачено более 14 миллиардов рублей, сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает РБК. Отмечалось, что такая сумма потребовалась для проведения выборов президента в марте 2018 года. По словам Памфиловой, хотя при голосовании по поправкам в Конституцию не будет таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, необходимо будет «донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами».

Законопроект о поправках был принят Госдумой в первом чтении 23 января. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

Как сообщало Амур.инфо, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день специально для голосования объявили выходным.